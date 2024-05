Atletica Ai campionati regionali Csi di Pisa giornata da incorniciare per i Runnerini Doc Afaph. Simone Fregosi domina nel peso. Vale l’oro il salto di Enea Chesi

Anche a Pisa i Runnerini Doc Asd Afaph lasciano il segno qualificandosi in maniera egregia nei campionati regionali Csi di atletica leggera. Re della giornata con una performance di livello Simone Fregosi , atleta polivalente reduce da diverse corse podistiche, che si è reso protagonista nel lancio del peso classificandosi al primo posto con la misura di 8,23 m e conquistando il titolo regionale della categoria Amatori B maschile. In campo giovanile non sono mancate le soddisfazioni. Nonostante una rosa ristretta, i colori Afaph hanno brillato anche stavolta con performance di livello. Il talentuoso Esordiente A Enea Chesi , che ha all’attivo dei personali maggiori in allenamento, ha fatto suo l’ oro nel lungo con 4,57 m . Quest’ultimo è giunto 19° nel lancio del vortex con 20,05 m. Un esplosivo e tosto Luca Pasquini conquista un pregevolissimo bronzo nel lungo con la misura di 3,71 m. A lui va anche 9° gradino nel vortex con 23,62 m.

Nella stessa categoria in luce la polivalente Sara Fregosi 8ª con 3,50 m. nel lungo. Per la sprinter d’eccellenza, abilissima nella velocità e sulle medie distanze un buon 14° posto con 12,06 m. nel vortex . Tra gli Esordienti B in evidenza Lorenzo Grazzini 10° nel lungo con 2,49 m. e 16° nel lancio del vortex 9,89 m. Per lui una costante crescita. Non è da meno la classe 2016 Domitilla Fontanili argento nel lungo con 3,06 m. e 6ª nel vortex con 11,20 m vortex . La piccola atleta ha un potenziale enorme nei salti e nella velocità e presto lo mostrerà anche in gara. Sofia Pitanti Coppedè , tornata in pista dopo una lunga sosta, conquista l’ argento nel lungo con 1,10 m e sempre il 2° posto con 3,50 m nel vortex.

Nella categoria ragazze si sono lanciate in una nuova sfida Alessia Giusti (vortex 5 ° 13,75 m e 4° 5,22 m peso) e Gaia Adele Coppedè (6° vortex 13.62 m e 5° 4.50 peso).