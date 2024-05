Atletica, Ai campionati regionali prestazioni da incorniciare per l’agguerrito settore rosa dei Runnerini Doc Afaph. Della Bianchina, Barsanti, Coppedè e Bertelloni salgono in cattedra a Campi Bisenzio

Un quartetto d’eccezione per le Runnerine Doc Asd Afaph è sceso in pista ai campionati regionali di atletica leggera Csi che si sono svolti allo stadio Emil Zatopek di Campi Bisenzio. Stella di bravura, con la sua falcata da gazzella, Matilde Della Bianchina. Reduce dal sesto posto in Coppa Toscana Fidal, sotto lo sguardo attento della sua coach Vittoria Bertrlloni, lima ulteriormente il proprio personale nei 1000 m fermando i cronometri a 3’32“8 abbassando di ben 8“ il suo record. La ragazza domina la gara dall’inizio tenendo testa anche ai rivali maschi (era una prova mista con classifica separata) al punto da raggiungere per pochi metri l’avversario ragazzo.

Prova encomiabile anche per la compagna di squadra Emma Barsanti che abbassa il suo limite e chiude 4ª in 4’38“2. Per lei un prezioso bronzo nel lancio del peso in cui esordisce con la misura di 5,97m. Degna di nota, si produce in una gara diversa dalla corsa per mettersi alla prova nuovamente, la tenace Gaia Adele Coppedè che chiude al quarto posto nel getto del peso con 4,57 m. In questa occasione scende in pedana anche la coach Bertelloni in una gara che non faceva da alcuni decenni, Ottiene l’oro con 3.13 m nel salto in lungo amatori B femmine.