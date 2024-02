Atletica Ai mondiali universitari di corsa campestre. Nicolò Bedini super. Conquista il podio con la nazionale

Altra prova di spessore per Nicolò Bedini (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che a Muscat (Oman) con la 12ª posizione ha contribuito al terzo posto a squadre della formazione azzurra ai mondiali universitari di corsa campestre. Bedini conferma una stagione invernale di altissimo livello, dopo il titolo italiano indoor sui 3000 metri di Ancona e verso la Coppa dei Campioni di campestre della prossima settimana in Portogallo.

Intanto alla “White Marble Marathon“ di Carrara, sulla distanza dei 30 km. buone prove per Adriano Mattei, Daniele Bazzicchi, Luigi Tutti e Gianluca Bertuccelli; vittoria di categoria per Ioana Lucaci (quarta assoluta) e buone prove nella mezza maratona per Francesco Zampolini, Ludmillo Dal Lago e Irene Monterotti; vittorie di categoria per Michelangelo Fanani (SM55), Luciano Bianchi (SM65) e Fabrizio Santi (SM70), secondo posto assoluto per Denise Cavallini, secondo posto di categoria per Carlo Pogliani (SM35), Alberto Giannoni (SM40), Enrico Manfredini (SM45), Enrico Piastra (SM50), Alice Coltelli (SF35) e Maricica Lucaci (SF60), terzo posto di categoria per Andrea Nannizzi (SM35), Marco Sagramoni (SM40) e Giampaolo Filauro (SM55) e buone prove per Nicola Cappelli, Francesco Cassettari, Massimo Daddoveri, Dario Genovesi e Federica Pardini.

ma.mu.