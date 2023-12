Atletica al palacasali. Omodia, Scarponi e Muzi ad alto livello

Il PalaCasali apre la stagione con un record. Più di 1.700 atleti-gara nella prima edizione del Criterium Csen di atletica indoor con due migliori prestazioni nazionali delle cadette umbre Castellani e Caligiana. Tripletta invece di record regionali per i ragazzi di Fermo. Un evento dell’ente di promozione sportiva che richiama presenze da tutta Italia e in ogni fascia di età, dai giovanissimi esordienti fino agli assoluti. In chiave marchigiana si rivela l’allievo Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona) all’esordio nei 400 metri sfrecciando in 50’09 per avvicinare il record regionale under 18, rimasto a soli due decimi. Quest’anno è cresciuto soprattutto sulle pedane dei salti, oltre i quattordici metri nel triplo con 14.14, e ora si mette in evidenza su pista. Alle sue spalle 50’60 di Alexandr Muzi, 21enne compagno di club che invece si aggiudica i 60 con il personale di 7’04. Debutta nei 400 anche Benedetta Boriani, classe 2001, correndo in 57’92. Sul rettilineo dei 60 metri seconda Claudia Scarponi (Sef Stamura Ancona) che scende a 7’98.