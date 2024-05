Atletica Alpi Apuane a trazione internazionale. Nicolò Bedini ritocca il record personale sulle strade della Loira

Brillante prestazione con record personale, per Nicolò Bedini (nella foto), il giovane talento del Parco Alpi Apuane, che a Carquefou, nella Loira atlantica francese, fornisce ancora una prova convincente al meeting internazionale sulla distanza dei 5000 metri. Bedini (nella foto) ferma il cronometro a 13’44“05 migliorando di ben 9“ il suo personale ottenuto a Milano solo due settimane fa. Allenato da Francesco Fracassini, dopo la conquista del titolo italiano promesse sui 10mila della scorsa settimana, l’atleta biancoverde si conferma ai vertici delle graduatorie nazionali del mezzo fondo con un pensiero ai prossimi europei di Roma.

Per la società del presidente Graziano Poli, buone notizie anche dal “Chianti trail“ di San Casciano Val di Pesa, nel fiorentino, buona prova per Francesco Luparini (quarto assoluto); mentre alla decima edizione della “Monteroni Running“ di Monteroni d’Arbia, nel senese, gara di 12,5 chilometri, terzo posto assoluto per Cosimo Debolini. Alla prima edizione della “Stramontignoso“, gara di 8,3 chilometri, vittoria assoluta per Ioana Lucaci, vittoria di categoria per Mirco Pierotti (SM) e Maricica Lucaci (SF60) e buone prove per Massimo Martinelli, Gabriele Pace, Gabriele Battelli e Dario Genovesi; alla “Green way“ di Tarsogno, nel parmense, terzo posto di categoria () per Mirco Toma (nono assoluto).

ma.mu.