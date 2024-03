Atletica: appuntamento al campo baumann. Una mezza maratona corsa in staffetta. L’obiettivo è partecipare e divertirsi insieme

Va in scena oggi la giornata Corritalia-Insieme per i Beni Culturali Ambientali, alla 31ª edizione. Sono attese oltre 100mila persone che si mobiliteranno in più di 40 piazze dislocate in tutta Italia, per ribadire l’impegno di Aics per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Il comitato Aics di Bologna ha scelto di collaborare con la Virtus Atletica e realizzare l’iniziativa al Baumann. L’appuntamento è alle 8,30, dove i partecipanti all’iniziativa riceveranno i gadget e le magliette di Corritalia, oltre alla colazione offerta da Coop Alleanza 3.0 che darà la carica per iniziare.

Al Baumann si correrà poi la mezza maratona a staffetta del tutto amatoriale. Alla corsa potranno partecipare grandi e piccoli: l’importante è partecipare e divertirsi.