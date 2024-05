Atletica. Brilla l’Avis Macerata a Pesaro e a Fermo

Avis Macerata protagonista nelle gare di Pesaro e Fermo. Successi al Pesaro Athletic Field di Federico Vitali negli 800 in 1.52 50 e di Bianca Sulzer nei 100 ostacoli under 18 in 15“79. Argento per Anna Mengarelli nei 400 metri con il tempo 1 02 59. Buone le prove di Pietro Vespertilli e Marsel Provenziani, rispettivamente secondo e quarto tra gli allievi, con i tempi di 2’00“48 e 2’01“51.

Risultati importanti anche dai più piccoli: Beatrice Petrelli vince l’oro nel salto in lungo ragazze con la misura di 3.96 e arriva terza nei 600 con il tempo di 2’04“32. Andrea Brachetta è secondo nei 600 ragazzi in 1 56 43 e Filippo Rita è terzo nei 60 ragazzi in 8 73.

Al meeting di Fermo "Verso il campionato assoluto" Riccardo Stagnaro vince la gara del disco con 42.24, migliorando il primato personale di oltre 4 metri. Vittoria nel disco anche nella categoria Under20 con Augusto Cecchetti che fa atterrare l’attrezzo a 47.80 metri. Nel martello l’azzurro Gregorio Giorgis arriva secondo con 59.87 dietro al pluricampione italiano Giorgio Olivieri, mentre Mattia Pasquetti vince la gara del martello Under20 con 41.79. Sempre nei lanci, è seconda Margherita Mazzarini nel martello allieve con 31.56 (primato personale), Alessia Affede è terza nel martello categoria assoluta con il primato personale di 31.30. In risalto nei 1500 metri Niccolò Rubini che si migliora di oltre 4 secondi, scendendo a 4:11.16; buona la prova dello junior Elia Vargas fissa in 4:22.28 il record personale.

Matteo Vitali esordisce nei 200 con il tempo di 23.58; al femminile è l’under18 Maria Chiara Cacciolari a mettersi in luce con il tempo di 27.47. Da segnalare il successo tra i cadetti di Matteo Sdrubolini nell’asta con 2.50 metri, Gloria Mendola arriva terza nei 300 ostacoli con 51.90 mentre Paolo Dimmito è quarto nei 150 metri con il record personale di 18.75.