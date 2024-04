Atletica Buoni risultati ai nazionali Csi di Calco e Brivio Alta Toscana protagonista In evidenza lo staffettone

L’Atletica Alta Toscana ha tenuto alto il blasone della nostra provincia ai campionati Nazionali Csi di corsa campestre che si sono svolti a Calco e Brivio, due località della provincia di Lecco. Il sodalizio apuano del presidente Giovanni Leverotti si è messo in mostra in particolare nello “staffettone“ delle regioni nella categoria giovanile dove la squadra si è classificata al 14° posto su 47 formazioni partecipanti con il tempo di 14’29“2. Il tracciato della lunghezza di 850 metri è stato ripetuto dai 5 frazionisti in una cornice di pubblico fantastica. La staffetta era composta da Daniel Uwamanam, Giacomo Mazzei, Luca Manfredi, Filippo Fico e Nicolò Marzario. Il quintetto, allenato dal tecnico Gildo Fialdini, ha sfoderato una prestazione eccellente.

Nelle gare individuali è spiccata, invece, la performance di Marco Vivoli che nella categoria Ragazzi ha conquistato la 39ª posizione su un lotto di 87 partenti. Il compagno di team Daniel Uwamanam, invece, ha concluso al 63° posto su un nutrito numero di partecipanti, ben 197. I campionati nazionali di corsa campestre hanno avuto in generale un ottimo riscontro di atleti con circa 2000 presenze complessive delle quali circa un’ottantina in rappresentanza della nostra regione. L’Alta Toscana ha partecipato con tre suoi ragazzi anche alla prova di Coppa Toscana di Lucca dove si è distinta Gloria Massa che nel salto in lungo è balzata a 4,04 metri classificandosi quinta fra un centinaio di partecipanti.

Il sodalizio si è presentato all’appuntamento anche con tanti Esordienti delle categorie A-B-C. Questi atleti più piccoli, circa una ventina, erano accompagnati dai loro allenatori Luana, Francesca, Diego e Francesco. Prossimi impegni: il 27 aprile la prima giornata del campionato regionale Csi Assoluti su pista a Campi Bisenzio e la coppa toscana Cadetti a Pistoia; il 28 aprile la coppa toscana Ragazzi sempre a Pistoia.

Gianluca Bondielli