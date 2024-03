Atletica Campionati studenteschi. In evidenza il Galilei-Artiglio

Ottimi risultati per la squadra del Galilei Artiglio ai campionati di atletica. Nei giorni scorsi si è svolta al campo Falcone e Borsellino di Pietrasanta la fase provinciale di Atletica su pista dei campionati studenteschi.

"Il nostro istituto – spiegano i docenti - ha partecipato alla manifestazione con una rappresentativa di studenti e studentesse nelle due categorie: Allieve/e e Juniores maschili. Le squadre sono state selezionate e preparate dai vari docenti del dipartimento di scienze potorie e hanno ottenuto ottimi risultati in quasi tutte le discipline. Si sono registrati, infatti, un primo posto nella corsa dei 110 metri ostacoli con l’alunno Sebastian Macchia e un secondo posto nella corsa dei 1000 metri grazie allo studente Tommaso Massollo. Moltissimi terzi posti – continuano gli insegnanti - da parte sia delle ragazze che dei ragazzi (lancio del peso, 100 mt. ostacoli, 100 mt, salto in lungo, salto in alto). Nella corsa a staffetta 4 per 100 sia le allieve che gli juniores maschili hanno ottenuto un terzo posto davvero emozionante. Tutti i nostri alunni hanno partecipato con grande entusiasmo senza risparmiarsi mai cercando di dare tutto quello che avevano. Un ringraziamento speciale – concludono – va alla nostra dirigente scolastica Vanda Zurrida, per aver appoggiato la partecipazione del nostro istituto all’ evento che ha riscosso un feedback molto positivo da parte di tutti i nostri studenti".