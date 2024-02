Atletica Campionati toscani assoluti di cross. La podista Iris Battelli sfiora la vetta: è sesta

Podio sfiorato ai campionati toscani assoluti individuali di cross targati Fidal dalla "figlia d’arte" Iris Battelli. La podista dell’Atletica Alta Toscana si è dovuta accontentare del sesto posto nella categoria Allieve dopo una gara veramente difficile, su di un percorso di 4 km caratterizzato dalla presenza di tanto fango e pozzanghere, condotta decisamente all’attacco e che l’ha fatta rimanere in lizza per il podio sino a circa 500 metri dall’arrivo. Nella stessa gara, disputata nello scenario unico del Lago di Bilancino a Barberino del Mugello, si è piazzata in undicesima posizione la compagna di allenamenti Linda Della Bona, al suo primo anno nella categoria, che ha visto ripagata la sua costanza nella preparazione. Si è ben difesa, infine, nella categoria Seniores Donne, dove si correva su una distanza doppia, la sempre presente Maria Vittoria Botti che è giunta trentaseisima assoluta ed un po’ in difficoltà su questo tipo di percorso. "E’ tutta esperienza per il futuro" ha commentato il coach di riferimento di tutta l’attività seniores dell’Alta Toscana Roberto Vitaloni.

Gianluca Bondielli