Atletica. Corrida, volano. Akhal e Landuzzi

Più di ottocento partecipanti alla Corrida del Progresso. A Castel Maggiore si impongono Ayoub Akhal e Valentina Landuzzi. La mezza maratona, 21 chilometri e 97 metri, vede la sfida tra Ayoub Akhal, atleta del Marocco neoacquisto della Fidas Gnarro Jet Mattei e Jacopo Mantovani, Csi Sasso Marconi, quarto nel 2023. Nella parte finale Akhal lascia la compagnia dell’avversario e taglia il traguardo in 1.09.57 staccando di sette secondi il rivale. Terzo Andrea Sgaravatto dell’Atletica Casone Noceto, in 1.11.21.

Identica situazione nella gara femminile con due ragazze della Podistica Pontelungo che replicano le prime due posizione ottenute un anno fa.

Valentina Landuzzi si impone in 1.20.39, risultato dell’1.21.37 della passata edizione. La compagna Lavinia Pugliese chiude in 1.22.04. Terza Nicoletta Venturelli in 1.27.27.