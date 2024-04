Atletica. Cus, al via la stagione all’aperto. A Cento ecco le prime medaglie

E’ iniziata in settimana a Cento la stagione outdoor degli atleti del Cus Ferrara con il primo Meeting provinciale di primavera dedicato alle categorie giovanili dei Ragazzi/e (anni 2011-‘12) e Cadetti/e (anni 2009-‘10) e con una gara combinata dedicata agli Esordienti under 10.

La migliore prestazione è arrivata dalla più giovane della spedizione cussina, Giorgia Zanzi, primo anno nella categoria Ragazze, che ha vinto la gara dei 60 m con l’ottimo tempo di 8”9, superando Emma Caleffi ed Eva Roncati dell’Atletica Bondeno, entrambe con il tempo di 9”2. Nella stessa gara, Sara Botti ha corso in 9”8 piazzandosi ottava. Altra vittoria è arrivata da Sofia Benericetti nel salto in lungo Ragazze, che ha saltato 3,83 m battendo Micol Piazzi (Atl. Copparo) con 3,64 m e Cecilia Delfino (Polisportiva Centese) con 3,52 m; l’altra cussina Malena Kona è giunta quarta con la misura di 3,41 m. Buon esordio nel salto in lungo categoria Cadette per Greta Boninsegna, che ha conquistato il bronzo con la misura di 4,52 m, superata dalle ragazze dell’Atl. Copparo Agata Mazzini (4,79 m) e Paola Gerin (4,71 m). Al quinto posto l’altra cussina Beatrice Barigozzi con 4,33 m. Terza piazza ancora nel salto in lungo per il Cadetto Samuele Ricci con 4,53 m., al secondo posto si è piazzato Maxym Tiunov (Atl Copparo) con 4,96 m, mentre Carlo Zanghirati del Cus ha saltato 3,64 m giungendo sesto.