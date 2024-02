Atletica. Cus, bella performance a Modena. Ottimo tempo per Silvia Fortunato

Continuano le buone prestazioni degli atleti del Cus Ferrara atletica nelle gare di questa prima parte di stagione. Nel meeting indoor di Modena, la migliore performance è stata conseguita da Silvia Fortunato, nuova arrivata in casa cussina, con un ottimo 7”96 nella batteria dei 60 metri con il quale è approdata alla finale dal dodicesimo al diciottesimo posto, dove si è riproposta ancora sotto gli 8 secondi (7”99). Proveniente dall’Atletica Vicentina, classe 2003 (categoria Promesse) Silvia non gareggiava dal primo anno della categoria Allieve e il suo obiettivo per i 60 metri era proprio abbattere il muro degli 8”, al quale si era avvicinata con un già buon 8”04. Quest’anno, a Ferrara per motivi di studio, ha ripreso ad allenarsi nel gruppo seguito dal tecnico Enrico Montanari e le sue prospettive di miglioramento per la stagione all’aperto nei 100 m sono decisamente buone. Esordio positivo nella nuova categoria Allieve per la giovane Giorgia Francioso con 8”49 e nella categoria Juniores per Tommaso Ferrozzi con 7”47. Presenti alla gara dei 60 metri anche Alessio Gottardi che ha corso in 7”53 e Leonardo Verrati con 7”50, anche lui ferrarese di adozione che si allena nel gruppo di coach Montanari ma gareggia per la sua società Trevisatletica.

Prossimo appuntamento domani di nuovo a Modena per una nuova sfida sui 60 metri indoor.