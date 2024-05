Atletica Dal mare alla vetta del monte Sagro Grande Trekking 9 L’obiettivo è superare le mille iscrizioni

Al momento sono circa 800 (ma gli organizzatori prevedono di superare il migliaio, come nelle edizioni precedenti) gli iscritti alla edizione numero nove del Grande Trekking, la tradizionale gara (ma anche camminata non competitiva) in programma il prossimo 9 giugno. Gli organizzatori, Andrea Maccari (nella foto) presidente, Rossano Rixi vice presidente, Eleonora Aliboni segretaria, della associazione sportiva dilettantistica “Grande trekking“, stanno definendo gli ultimi dettagli ma tutta la macchina organizzativa è ormai collaudata per un percorso che prevede la salita dal mare alla vetta del Sagro.

Come nella precedente edizione, per i partecipanti ci saranno tre possibilità: due competitive con il trail sui 35 chilometri (2300 metri di dislivello) e sui 21 chilometri (1500 metri di dislivello), oltre alla non competitiva (walking). Come sempre partenza dalla spiaggia del Paradiso con il tradizionale bagno dello scarpone in battigia, e poi via verso il Sagro con arrivo nel piazzale di Acquasparta, per sfidare se stessi, per conoscere meglio il territorio, per gustarne le bellezze, attraverso un paesaggio unico, tra borghi (Fossone, Fontia e Castelpoggio) e boschi, con qualche incontro ravvicinato con la storia (la Gabellaccia). "Quest’anno puntiamo a portare più atleti nella competitiva" dice il presidente Maccari.

ma.mu.