Atletica e duathlon: i risultati delle gare del weekend. Maccaferri, Beccari e Polpettini vincono la staffetta ai regionali

Le staffette dell’Atletica Imola Sacmi Avis ben si sono comportate ai campionati regionali nelle categorie ragazzi e ragazze La migliore prestazione viene dalla 3x800 Ragazzi. Il trio formato da Elia Maccaferri, Achille Beccari e Diego Polpettini ha vinto col crono di 7’34“46. Per i primi due frazionisti, al primo anno di categoria, si tratta dell’esordio in questa staffetta. Medaglia d’argento per la 4x100 ragazze. Con 55“49 Viola Contarini, Agata Dalfiume (al primo anno di categoria), Margherita Castagnari e Denisa Maria Ursac salgono sul secondo gradino del podio. Tra i cadetti arriva un quarto posto nella 4x100 grazie ad Angelo Amarù, Filippo Chis Ken Ehirim, Federico Bacchilega e Gioele Amadei, che corrono in 47“50.

Settima piazza per le mezzofondiste della 3x1000: Nicole Pasini, Greta Bassi ed Emma Castagnari chiudono in 10’47“55.

Infine, nella 4x100 Cadette, con il tempo di 54“76, Francesca Morgano, Linda Assirelli, Elena Sembianti e Anna Mosca sono 16esime.

Nel complesso, terzo posto per la classifica combinata ragazzi e cadetti e ottavo posto per la classifica combinata al femminile.

Domenica a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia, si sono disputati i Campionati Italiani di Duathlon classico assoluti e age-group.

I 456 partecipanti, divisi in 370 uomini e 86 donne, si sono dati battaglia nella “distanza doppia” rispetto a quella vista a Imola: 10 km di corsa, 40 km di bici senza scia e 5 km di corsa finali.

L’Imola Triathlon era presente con tre atleti al via. Nella gara femminile Denise Faziani ha concluso al 7° posto della categoria S4 in 2h19’40, mentre in quella maschile erano presenti: Andrea Zamboni, 14° di categoria M1 in 2h02’06 e Denny Cappellazzi 25° M1 in 2h09’46.

Il prossimo appuntamento per la squadra imolese è questa domenica con il Triathlon Sprint di Gatteo Mare, che inaugura la stagione dei triathlon e il circuito regionale.

Mirko Melandri