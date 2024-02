Atletica: ecco la nuova maglia con sponsor Banca di Cambiano. Firenze Marathon e la divisa tricolore

La maglia blu con lo scudetto sul petto e il logo dello sponsor sul retro. Questa la nuova divisa di gara che la squadra della Atletica Firenze Marathon indosserà nel corso della stagione con l’obiettivo di difendere nel prossimo mese di settembre il titolo tricolore conquistato a Palermo nel giugno 2023. Uno scudetto storico - il più ambito e anche il primo per la società di Campo di Marte presieduta da Luca Ambrosoni - che ritorna in città dopo un’assenza di 87 anni, dopo quello conquistato dall’ASSI Giglio Rosso nel lontano 1936. Da allora più niente anche se la società gigliata, fondata nel 1968 come Atletica Libertas Firenze e da anni tra le migliori d’Italia, ci era andata più volte vicino grazie a un staff tecnico di valore e a molti suoi atleti che hanno vestito la maglia azzurra e conquistato successi a livello nazionale e internazionale.

Il 2024 sarà anche l’anno dei Giochi olimpici di Parigi, dove la società fiorentina si propone di recitare un ruolo importante, come ha fatto nella stagione conclusa con i suoi assi quali Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, Claudio Stecchi nell’asta e Samuele Ceccarelli, campione d’Europa a Istanbul sui 60 indoor a spese di Marcel Jacobs, bicampione olimpico a Tokyo sui 100 e la 4x100.

Ecco allora l’idea della divisa celebrativa della Joma Sport con lo scudetto e il logo della Banca di Cambiano che da circa dieci anni collabora con l’Atletica Firenze Marathon. La presentazione dell’iniziativa è stata fatta in Palazzo Vecchio; presenti, oltre al presidente Ambrosoni e all’assessore allo sport Cosimo Guccione, il rappresentante di Banca Cambiano Cristiano Manfriani e tre atleti della squadra tricolore: Samuele Ceccarelli, il marciatore Andrea Cosi e Abdul Majeed Omar, specialista nel lungo e nel triplo.

f. m.