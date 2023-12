Atletica Entusiasta il presidente Graziano Poli. Raffica di medaglie per l’Alpi Apuane. Andrea Marsili super

Podi assoluti e di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane Tema Ecoverde Cetilar nelle gare disputate in regione. Nel 14° trofeo “Calvino Cantini“ a Certaldo, nel fiorentino, gara di 12,5 chilometri, nella categoria Veterani terzo posto per Federico Gonfiantini e settimo posto per Giovanni Tommasi; mentre a Salviano, nel livornese, nella gara su strada di 9,5 chilometri, buon terzo posto assoluto per l’emergente Mirco Pierotti in 32’, vittoria nella categoria Veterani per Andrea Marsili (nella foto), buon secondo posto nella categoria Senior per Dario Anaclerio, mentre nella categoria Argento Rocco Cupolo e Francesco Frediani hanno terminato rispettivamente secondo e terzo. Buone prove nell’ordine anche per Maurizio Pierotti, Roberto Ria, Marco Mattei, Manuel Tilocca, Paolo Cogilli, Flavia Cristianini, Fabio Belletti, Arturo Sargenti, Claudio Landucci, Federica Pardini e Mauro Matteucci.

Soddisfazione è espressa da Graziano Poli, il presidente del sodalizio biancoverde al lavoro per organizzare la terza edizione della “Scalata all’antro del Corchia“, corsa su strada con arrivo all’ingresso della grotta, in programma sabato 16 dicembre con partenza da Levigliani, in alta Versilia. La gara è valida come ultima prova del criterium podistico toscano e chiuderà l’attività del sodalizio biancoverde per l’anno in corso.

ma.mu.