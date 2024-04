Atletica Estense, lo Spring Campus per entrare nel vivo

Un percorso formativo, agonistico e socializzante iniziato nel 2012 interrotto solamente nel biennio concomitante con la tragica pandemia, è lo Spring Campus di Atletica Estense; pianificato nel periodo delle vacanze pasquali quando l’attività indoor è ormai archiviata ed all’orizzonte si intravede la lunga stagione su pista. Riccione e Spring Campus, un binomio perfetto dalla prima edizione, con la spiaggia romagnola ancora libera dalle strutture balneari per poter condurre allenamenti muscolari e giochi di gruppo, l’Hotel Mauritius da sempre base ideale per l’attenzione ad ogni esigenza dei quaranta partecipanti ed un impianto di atletica leggera attrezzato e funzionante con la serenità di poter contare sul servizio di pronto intervento medico durante gli allenamenti. Lo Spring Campus quest’anno chiude idealmente il primo quarto di attività agonistica 2024 di Atletica Estense con oltre 200 performance individuali tra regionali e nazionali abbracciando tutte le categorie, dai giovanissimi Under 14 ai più performanti del settore assoluto. Nella pianificazione della formazione ferrarese l’avvio agonistico verso la fine del prossimo mese di aprile per concentrarsi, in particolare con la formazione femminile assoluta nel turno unico dei regionali societari a squadre che porterà poi alla finale nazionale, già acquisita e programmata a fine settembre. Atletica Estense vestirà anche l’abito dell’organizzatore con la 28° edizione di Ferrarameeting calendarizzata il 26 giugno.