Atletica: exploit della pesista al meeting di Padova. Ai campionati italiani indoor Casoni è argento nei 1500. Canovi bronzo sui 200 metri. Osagie, che lancio: record battuto dopo 49 anni

Si sono chiusi ieri ad Ancona i campionati italiani indoor d’atletica leggera allievi e Reggio porta a casa altre due medaglie, quella d’argento di Alessandro Casoni sui 1500 e quella di bronzo di Viola Canovi sui 200, entrambi atleti della Corradini Rubiera.

Purtroppo un infortunio dell’ultima ora ha tolto dai 1500 la favorita Sofia Ferrari che avrebbe "sicuramente" vinto la medaglia d’oro.

Da raccontare la gara di Casoni: parte piano e dopo un giro è ultimo: poi inizia la lunga rimonta, ma a un giro dalla fine (la pista indoor è solo 200 metri) è ancora sesto. Recupera tutti gli avversari, meno uno, e si piazza secondo in 3’58’’63 con il personale indoor, dietro a Marco Coppola in 3’58’’05 e davanti a Simone Borromini in 3’58’’89. Ora è quinto in Italia nelle classifiche di sempre.

Viola Canovi sui 200 dà tutto in batteria e la stravince in 24’’56, nuovo record regionale; in finale non trova la stessa verve e chiude terza in 24’’84, ma anche se avesse ripetuto il primo tempo la classifica non sarebbe cambiata.

Sofia Cervi (Self) è 18ª sui 60 hs. con il personale di 9’’02, Beatrice Boschini è 42ª in 9’’50. Sokhna Ndiaye (Self) è 16ª nel getto del peso con m 11,35, la staffetta maschile della Self 4x200 (Riccardo Tocu, Marco Liccardo, Simone Aprea, Daniele Shani) è squalificata per cambio irregolare, ma non sarebbe comunque stata fra le prime.

Peso. Ma la notizia… del secolo arriva dal meeting di Padova: Vivian Otoibhi Osagie, la 19enne pesista della Self Montanari e Gruzza, lancia l’attrezzo di 4 chili a m 13,25, migliorando il record provinciale di Faustina Quintavalla di m 13,08 che risaliva all’11 maggio 1975.

La Quintavalla lo stabilì all’aperto, ma la Osagie ha ora la miglior misura di sempre di atleta in maglia reggiana.

Claudio Lavaggi