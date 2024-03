Atletica, festa per 300

Nella splendida cornice del campo sportivo ’Montagna’ (che a fine giugno ospiterà i campionati italiani assoluti) si sono svolte le gare provinciali di atletica leggera, riservate alle scuole secondarie di primo grado (seconda e terza media, in gara nella categoria Cadetti e Cadette) e di secondo grado (triennio delle scuole superiori, categoria Allievi e Allieve). La giornata si è svolta sotto l’abile regia del referente Miur di educazione motoria professor Marcello Storti coadiuvato dallo staff dei giudici e cronometristi, dagli stessi insegnanti di motoria e da alcuni colleghi in pensione che sono tornati ’in campo’ per dare una mano: in pista si sono sfidati oltre trecento alunni delle scuole della provincia spezzina protagonisti di una mattinata di vero sport, che hanno vivacizzato gare di ottimo spessore tecnico e sportivo. A conclusione delle varie specialità ecco la classifica dei primi cinque istituti nelle singole categorie. Le quattro categorie in gara sono state vinte da quattro scuole diverse. Le prime due scuole classificate per categoria rappresenteranno la provincia di Spezia alla successiva fase regionale contro le vincitrici delle fasi provinciali delle scuole di Genova, Imperia e Savona. Ai recenti regionali di corsa campestre le scuole spezzine si erano messe in luce ottenendo ottimi risultati. Queste le classifiche finali delle gare disputate al ’Montagna’.

CADETTE

1) Isa 13 Sarzana 16 punti, 2) Isa 12 Santo Stefano Magra 23, 3) Isa 1 Piaget 30.5, 4) Isa 17 Castelnuovo Magra 30.5, 5) Isa 20 Ceparana 40.

CADETTI

1) Isa 1 Piaget 18 punti, 2) Isa 17 Castelnuovo Magra 24.5, 3) Isa 7 Fontana/Formentini 24.5, 4) Isa 20 Ceparana 28.5 5) Isa 13 Sarzana 31.

ALLIEVE

1) Liceo Pacinotti 8, 2) Liceo Parentucelli 16, 3) Iss Cardarelli 16, 4) Itis Capellini/Sauro 19, 5) Einaudi/Chiodo 29.

ALLIEVI

1) Itis Capellini/Sauro 16, 2) Its Fossati 23, 3) Iss Cardarelli 32, 4) Liceo Parentucelli 35, 5) Liceo Pacinotti 37.