Atletica. Finale a squadre per le ragazze. E la staffetta migliora il primato

Parte bene la stagione su pista all’aperto per Atletica Estense, con la formazione femminile assoluta che a inizio mese ottiene agevolmente a Modena la conferma per la finale nazionale a squadre 2024 del prossimo settembre, diritto acquisito al termine della stagione scorsa ma da confermare in un weekend di gare a programma completo e con punteggio minimo da conseguire. Certo per la formazione ferrarese si tratterà di una delle tre finali B nazionali e non certo di quella per lo scudetto tricolore, ma è in ogni caso la diciottesima finale a squadre in ventotto anni di attività che marca la continuità organizzativa e tecnica. Dal settore velocità la spinta principale per il team ferrarese, con Alice Melotti che corre i 100 metri in 11”91, sarebbe il nuovo record provinciale ma il vento favorevole poco oltre la norma ne vanifica la registrazione. Si migliora e porta punti importanti Alice Marzola sia nei 100 metri ad ostacoli che nel giro di pista sempre ad ostacoli; così come Marta Ferrazzi negli 800 metri e Caterina Mangolini nei 5.000 metri chiusi in 17’57”.

Chiusa cosi la “pratica” per la finale di settembre, è in pieno svolgimento il “Challenge Assoluto di Società 2024” utile per accedere alle finali dell’anno prossimo. In quest’ottica la staffetta 4x100 con Giulia Marchetti, Vicky Ferrari, Carolina Poli e Alice Melotti corre a Pesaro l’11 maggio in 48”45 migliorando il primato provinciale che già le apparteneva e palesando probabili miglioramenti.

Sono ancora le due più giovani del quartetto, le diciassettenni poliedriche e motivatissime Giulia Marchetti e Carolina Poli che nell’ultimo weekend a Castelfranco Emilia si migliorano decisamente nel salto triplo per Carolina Poli che atterra a 10,73 metri per migliorarsi anche nei 200 metri chiusi in 26”27 mentre Giulia Marchetti valica l’asticella del salto in alto a 1,51 e si migliora di oltre dieci centimetri.

Nel prossimo fine settimana tutta la formazione è attesa a Imola dai regionali assoluti individuali e poi da inizio giugno dedicarsi ai molti meeting regionali (tra i quali Ferrarameeting il 26/06) e nazionali per migliorarsi e cercare un altro “pass” nazionale per l’anno prossimo.