Atletica. Fratellanza, capolavoro Frattini. Campione europeo nel giavellotto

Si tinge di azzurro, per i colori della nazionale e quello della bandiera europea, il weekend della Fratellanza, che con Giovanni Frattini vince a Leiria in Portogallo la gara di giavellotto della Coppa Europa Under 23: il romagnolo che veste i colori modenesi ha trionfato con una strepitosa prestazione, migliorando due volte il proprio personale, e mettendosi alle spalle tanti rivali. Per Frattini una grande soddisfazioni, particolarmente sentita perché arriva a a poco più di due anni e mezzo dai Mondiali Under 20 di Nairobi, che furono la sua ultima gara prima di un lungo stop per infortunio che l’ha tenuto ai box per tutto il 2022 e per la stagione invernale 2023.

Frattini aveva conquistato il pass per la Coppa Europa con il doppio secondo posto ai campionati invernali di lanci Assoluto e Promesse.