Atletica. Gare al campo scuola. Bene Pavani e Tiunov

Bel pomeriggio di atletica giovanile sabato scorso al Campo Scuola “Giampaolo Lenzi” per i campionati provinciali di prove multiple riservate al settore giovanile (U14 e U16) organizzati da Atletica Estense con la collaborazione del comitato provinciale Fidal e del locale gruppo giudici di gara. Tra gli U14 nel Tetrathon A (60 m, lungo, peso e 600 m) vince la regolarità in tutte le prove di Antonio Lacalandra (Pontevecchio Bologna) unico a superare i 2.000 punti con un “best” di 612 punti grazie al 4,38 metri nel lungo. Tra le coetanee nella stessa prova Agata Albertini (Victoria S. Agata Bo) con oltre 2.800 punti lascia tutte le avversarie lontanissime con il miglior parziale sempre le lungo con 4,71 m (803 punti). Nel Tetrathlon B (60 m hs, Alto, Vortex e 600 m) il ravennate Leonardo Ragusi con oltre 2.500 punti (best nei 60 m hs con 9”7 per 750 punti) domina la gara vincendo tutte e quattro le prove parziali. In campo femminile è la compagna di squadra Amina Maestri (Atl. Ravenna) che guarda tutti dall’alto superando anche lei i 2.500 punti con un ottimo parziale proprio nel salto in alto (1,37 m/758 punti). Arrivano dal Tetrathlon B i migliori piazzamenti per i colori della nostra provincia per gli U14 con Emma Basili (Atletica Copparo), Anna Di Giusto (Atletica Estense) e Silvia Farris (Atletica Bondeno) arrivate in sequenza dal quarto posto in poi a cavallo dei 2.000 punti. Tra le U16 nelle cinque prove previste (80 m hs, Alto, Lungo, Giavellotto e 600 m) Arianna Cassani (Atletica Molinella) già detentrice del record regionale tra le U14 esordisce nella nuova categoria con un convincente 3.472 punti equamente distribuiti tra le prove con un “best” nel salto in alto a 1,50 m/803 punti. Stessa misura nel salto in alto della vincitrice e buona media generale, ma sconta il divario nei 600 metri la bondenese Alice Pavani, che fa suo il secondo posto con buon margine sulle avversarie con al quarto posto la compagna Alessandra Bighi. Chiusura con l’Esathlon U16 (100 m hs, Alto, Lungo, Disco, Giavellotto e 1.000 m) con l’ottima vittoria ed un bel punteggio per Maksym Tiunov (Atletica Copparo).