Atletica giovanile. Endas, ad Ancona arrivano tre record regionali

di Luca Ravaglia

E’ finito con i fuochi d’artificio di tre nuovi record regionali il 2023 del settore giovanile dell’Atletica Endas Cesena, impegnato lo scorso fine settimana ad Ancona nell’ultimo appuntamento agonistico dell’anno. Due dei primati conquistati portano la firma del quatttordicenne sprinter Giovanni Orlandi che si è messo al collo due medaglie d’oro impreziosite da un doppio record regionale nella categoria under 16.

Prima Orlandi ha corso la gara individuale dei 200 metri in 23.45 (quattro decimi al di sotto del precedente record) poi, insieme a Samuele Biserni, Alessandro Faedi e Riccardo Tentoni, ha messo a segno la miglior prestazione italiana dell’anno nella staffetta 4X200: 1.40.17, un secondo e mezzo in meno rispetto alla miglior prestazione emiliano romagnola fatta segnare tre anni fa dal quartetto dell’Edera Forlì. Il terzo record invece è arrivato negli 800 metri Cadetti grazie alla splendida volata di Alessandro Morgagni, anche lui al primo anno di categoria, che si è piazzato al quarto posto correndo in 2.15.27. A completare la fantastica giornata endassina ci ha poi pensato la saltatrice in alto Viola Vincenzi, salita fino a quota 1.56 per mettersi al collo la medaglia d’argento.

Tre nuovi record sociali arricchiscono anche l’albo d’oro del club biancoverde nella categoria under 14 grazie a Lorenzo Mazzoni (27.02 sui 200 metri e 5.33m nel lungo) e Virginia Mangani sui 200 metri (29.09), mentre nella categoria allievi hanno brillato Biagio Vignatelli (51.78 sui 400 metri) che ha già timbrato il passaporto per i prossimi campionati tricolori e i velocisti Giovanni Tentoni (7.31) e Sofia Collini (8.06) che sono arrivati a una manciata di centesimi dal limite di ammissione. Un finale di stagione che dunque conferma quanto di buono i giovani biancoverdi avevano già mostrato nei mesi scorsi.

"Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi per tutto quello che hanno fatto durante quest’anno difficilissimo - ha commentato Gianluca Comandini, responsabile del vivaio endassino - L’atletica è uno sport individuale, ma loro hanno dimostrato di essere una squadra: hanno dato il massimo sul campo di gara e anche quando ci siamo trovati a misurarci con i danni dell’alluvione sono stati i primi a rimboccarsi le maniche e a darsi da fare per ripulire tutto. Nonostante tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare per allenarsi hanno conquistato il titolo regionale con la squadra Cadetti e il bronzo con la femminile: quattro di loro si sono qualificati per i Campionati Italiani e due hanno addirittura raggiunto la finale. E ora sono arrivati questi record che sono il miglior regalo di Natale che potessero farci".