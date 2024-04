Atletica Gli italiani per società fanno tappa a Brescia. Il Parco Alpi Apuane chiude al 2° posto con un’ottima prova

Un secondo posto e un’ottima prestazione di squadra, per il Parco Alpi Apuane nella fase regionale dei 10mila metri, valida come seconda prova del campionato per società disputata sul tartan di Brescia. Dietro il vincitore Joseph Kimeli Kimutai (Dinamo Sport Rimini) in 28’32“12, è arrivato l’apuano Bernard Musau Wambua (28’58“93). Molto bene anche gli altri atleti biancoverdi, che confermano il recente scudetto cucito sulle nuove divise: Nicolò Bedini (29’24“67), Lorenzo Brunier (29’19“41), René Cuneaz (30’17“16), Francesco Nardone (30’29“53), Mattia Galliano (31’32“69), Carlo Pogliani (31’52“56), Marco Zanzottera (32’02“72).

Il regolamento prevede che per ciascuna prova del campionato di società di corsa (che si articola nelle quattro fasi del cross, 10mila su pista, 10mila su strada e maratonina), vengano presi in considerazione i migliori 5 atleti di ogni squadra, con punteggi a scalare solo per i primi 150 classificati di ogni gara. Dopo la fase del cross, a guidare la classifica è l’Atletica Casone Noceto (677 punti), davanti all’Atletica Valle Brembana (665), all’Atletica Vomano (615), Parco Alpi Apuane (584 punti).

ma.mu.