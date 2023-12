Atletica. Gran Prix toscano di cross. Ryan Robinson domina la corsa

Finale di stagione agonistica con il "Gran Prix Toscano" di Cross (prima prova regionale con il "Fosson Cross", giunto alla sua ottava edizione a Carrara). Ultime campestri prima del passaggio nella categoria cadetti Under 16 e ancora una brillante prestazione per l’atleta di Camaiore Ryan Robinson (nella foto) che nel 2023 ha vinto tutte le prove relative ai campionati toscani nella categoria ragazzi, sotto la guida del professor Leonardo Benassi. Robinson si conferma così una promessa dell’atletica leggera toscana.

Giunto all’8ª edizione, il cross di Fossone apre la stagione all’aperto nel fango su un percorso ormai consolidato, con la prima prova regionale del Gran Prix (la prossima si svolgerà a Fucecchio dove l’atleta camaiorese è atteso alla verifica delle sue condizioni fisiche). Su di un percorso molto tecnico e reso scivoloso dalla pioggia dei giorni scorsi, Ryan prendeva subito la testa del gruppetto andando a vincere di autorità sui mille e 500 metri della prova avendo la meglio su atleti molto accreditati. In evidenza anche l’altro ragazzo di Camaiore, arrivato 25°, Alessandro Marchetti. Sempre per l’Atletica Camaiore troviamo nella categoria Ragazze al 16° posto Asia Trasatti. Mentre tra gli Allievi sui 5 km da segnalare l’8° posto di Fabio Papini (un po’ in difficoltà sulla distanza più lunga) e negli Juniores il bel 6° posto di Emanuele Scotti (specialista della montagna).