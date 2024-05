Atletica: i mezzofondisti massesi stabiliscono il loro record personale nei 1500 e nei 5000 metri agli Assoluti di società. Il ritorno del giovanissimo Andrea Manfredi e la bella novità di Nicolò Fazzi

I mezzofondisti massesi Andrea Manfredi e Nicolò Fazzi hanno stabilito il proprio ’personal best’ alla fase regionale dei campionati Assoluti di società su pista che si sono svolti al campo scuola ’Magrini’ di Lucca organizzati dall’Atletica Virtus Lucca. Manfredi, classe 2008, è stato tra i più giovani a partecipare alla gara dei 1500 metri uomini che ha completato col buon riscontro cronometrico di 4’27“. Andrea era al rientro alle gare dopo un lungo periodo sfortunato nel quale ha avuto prima la mononucleosi e poi ha dovuto affrontare ben due operazioni. Il 16enne, che corre per la Toscana Atletica Jolly, non si è perso d’animo ed è tornato ad allenarsi riuscendo a recuperare il terreno perduto. Prima dello stop obbligato era uno dei podisti più talentuosi della sua età ed ha dimostrato di non aver perso la stoffa. A Lucca si è classificato al 32° posto su 66 atleti correndo coi grandi visto che molti dei partecipanti erano adulti.

Fazzi si è cimentato, invece, nella gara dei 5000 metri vincendo la propria batteria in 15’57“ e classificandosi all’11° posto della classifica generale. Nicolò, classe 1990, si è dedicato all’atletica leggera soltanto da pochi mesi dopo un passato da calciatore e sta dimostrando di possedere buone doti. La sua società di appartenenza è l’Atletica Castello ma si allena a Massa e, come Manfredi, è sotto le ’cure’ del noto tecnico federale Bruno Celi. L’allenatore massese è convinto che abbia ampi margini di miglioramento.

Gianluca Bondielli