Atletica: i risultati delle gare di decathlon e delle prove multiple. Mazzanti è ancora inarrestabile: trascina la Sacmi Avis al successo

L’Atletica Imola Sacmi Avis ha ottenuto bei risultati dai Campionati di società di multiple a Modena.

Andrea Mazzanti trionfa, migliora i primati personali e trascina i decatleti che vincono il titolo di società. Enea Zaccarini è oro tra gli Juniores con tanti Pb e il minimo per i campionati italiani di categoria, gli allievi conquistano il secondo posto in classifica del Cds grazie ad Alessandro Tampellini, Luca Martelli e Chris Garsone, tutti al primato personale. Andrea Mazzanti colleziona un record personale dietro l’altro.

Comincia il sabato migliorandosi sui 100 col crono di 11“08 che vale 843 punti. Poi vince i 400 in 49“95 e corre in 15“43 sui 110 hs. La ciliegina sulla torta arriva sui 1.500 metri con il tempo di 4’55“68 per un totale di 5.863 punti che valgono il titolo regionale. Enea Zaccarini fa progressi in tutte le specialità.

Ci mette 11“51 sui 100 metri, dove abbassa di quasi mezzo secondo il proprio personale e ottiene il suo migliore punteggio (750). Personale anche sui 400 metri.

Per lui titolo regionale juniores nel Decathlon e, con 5.621 punti, conquista il minimo per i campionati italiani di categoria.

Tra gli allievi, sono tre i portacolori della Sacmi Avis che si aggiudicano il secondo posto di società, a soli cinque punti dal titolo.

E 12 punti separano dal bronzo individuale Alessandro Tampellini, che si porta a casa il record personale.

Da segnalare i risultati ottenuti nel giavellotto, con 43,14 metri e sui 1500, corsi in 4’55“40.

Luca Martelli, al netto delle specialità all’esordio, si migliora sui 110 ostacoli, dove ferma il crono a 17“82.

Ottiene buoni risultati anche sui 100 metri (11“79), sui 400 (54“26), sui 1.500 (4’56“67). Chris Garsone riscrive i personali in quasi tutte le specialità e migliora così il proprio personale nel Decathlon.

m. m.