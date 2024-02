Atletica: i risultati. Turchi e Rai in luce negli 800. Benazzi e Brini ok

I mezzofondisti della Sacmi Avis offrono ottime prove ai campionati italiani Junior e Promesse. Al PalaCasali di Ancona Mattia Turchi è quarto sugli 800 metri in 1’53“04. Guadagna così tre posizioni rispetto agli accrediti nella finale. Sulla stessa distanza, Lovepreet Sara Rai (foto) giunge ottava, anche lei come Mattia allenata da Vittorio Ercolani. Dopo aver inseguito il minimo di partecipazione, la mezzofondista imolese sigla il nuovo personale indoor di 2’16“16. Bene anche la lughese Anna Venieri, che sui 60 hs della categoria Promesse in 9“16 corre il suo miglior tempo del 2024 chiudendo 22esima. Enrico Moses Yeboah sui 60 piani juniores fa 7“18 e non riesce a ripetere il 7“02 corso a metà gennaio e chiude 32esimo. A Parma la prima giornata ha visto i portacolori della Sacmi Avis impegnati sui 60 metri, dove i risultati migliori arrivano da due juniores. Simone Ferrari corre in 7“16 la batteria e si riconferma con 7“17 in finale, eguagliando il proprio primato personale. Si migliora poi Michele Beggio, uno degli atleti in prestito dall’Academy Athletics di Ravenna, che abbassa il Pb a 7“26. Al femminile, il miglior crono è quello di Giada Bernardi, che corre in 7“95 in batteria e in 7“99 nella finale. Nella seconda giornata quarto posto per Alessandro Benazzi col primato personale nel triplo di 13,27. Quarta posizione per Michele Brini nel salto con l’asta, 4,30, seguito da Federico Ferrucci (5°) con la misura di 4,00. Nell’alto Filippo Venieri eguaglia il personale di 1,65.