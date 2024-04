Atletica, I runnerini doc afaph protagonisti a lucca ai cds fidal riservati alla categoria cadetti Goga conquista la medaglia d’oro nel salto in alto. Bene Giannetti e Piccinini

Squilli di trombe per Gabriel Christian Goga. Il classe 2009, che veste i colori dei Runnerini Doc Asd Afaph, si è reso protagonista ai Cds Fidal Cadetti disputati al campo “Moreno Martini“ di Lucca. Il portacolori apuano ha centrato un meritatissimo primo posto nel salto in alto. L’atleta, che ricordiamo è studente dell’istituto professionale Salvetti, agli studenteschi aveva ottenuto il titolo provinciale nella medesima disciplina con la misura di 1,64 m. Nella seconda prova del campionato toscano Fidal Cadetti si è ulteriormente migliorato. Con una progressione costante, un passo sicuro e una tecnica impeccabile, ha superato ogni misura che gli veniva posta arrivando a superare l’asticella alla prima prova. Goga ha ottenuto 1,68 m che gli ha garantito l’oro. Lo scivolamento del piede a 1,70 m gli ha precluso un risultato ancora migliore, ma ha comunque confermato la sua crescita tecnico atletica che lo ha visto primeggiare tra i Cadetti.

Con lui in sfida un bravissimo Gabriele Giannetti specialista della velocità. Quest’ultimo è reduce dagli studenteschi (con la maglia dell’Itis Meucci) in cui aveva ottenuto l’argento nei 100 m. A Lucca ha scelto una nuova prova mettendosi in gioco nei 300 m. Accreditato con il tempo di 44“5 è sceso a 41“45 che gli è valso il nono posto dopo una prova con finale fulmineo.

In ambito femminile, sempre per i colori Afaph, è scesa in pedana per la sua prima sfida stagionale , la Cadetta primo anno Emma Piccinini che si è prodotta nel salto in lungo. Ha chiuso al quinto posto con la misura di 4,32 m. A causa di un impegno non ha potuto gareggiare il pari età compagno di squadra Nicola Cuturi, che agli studenteschi si era aggiudicato per il liceo scientifico Fermi il titolo provinciale nel lungo con la 5,37 m.