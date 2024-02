Atletica I Runnerini Doc Afaph protagonisti a Pietrasanta La squadra delle Ragazze vince il titolo provinciale

I Runnerini Doc Afaph non perdono un colpo. La compagine della coach Vittoria Bertelloni si è cimentata in svariate manifestazioni dalle campestri alle indoor collezionando piazzamenti e podi. Recentemente a Pietrasanta, presso il campo scuola Falcone Borsellino, si sono svolti i campionati provinciali di corsa campestre Fidal. Il settore giovanile apuano ha concorso al fianco dei pari età delle province di Lucca, Pisa e Livorno, distinguendosi anche a livello assoluto non solo per la provincia di Massa Carrara su tracciati di 400 m per esosdienti B e 600 m per esordienti A. Belle prestazioni con piazzamenti nelle prime posizioni per il settore Esordienti egregiamente rappresentato da Sara Fregosi, Aurora Angeloni, Aurora Bongiorni, Matteo Angelotti, Lorenzo Fazzi, Luca Pasquini, Leonardo David Mazzoni, Lorenzo Grazzini (al suo esordio agonistico), Mirko Di Cinque, Alice Bertuccelli.

Per la categoria Ragazzi/e era prevista una classifica che i portacolori Afaph hanno scalato con performances di livello. Su tracciati da 1000 m circa le prestazioni sono state a dir poco fantastiche. Francesco Lazzarotti, tenendo un passo costante e veloce con il tempo di 4’14“ è giunto quarto piazzandosi per i colori sociali al secondo posto a squadre, Tra le femmine, oro a squadre e titolo provonciale Ragazze grazie a Matilde Delle Bianchina in 4’14“ (che ha tenuto la testa della gara sin dalle prime battute con una falcata micidiale) prima classificata per Massa Carrara e Emma Barsanti che ha fermato i cronometri a 4’50“ (bronzo con una prova ad hoc gestita con testa e gambe).

"Sono soddisfatta per i risultati dei miei atleti – ha dichiarato la coach Bertelloni – che ho seguito nella competizione coadiuvata da Riccardo Lazzarotti. Si sono allenati alacremente dimostrando capacità e spirito di squadra. Sono strafiera di loro".

Ricordiamo che Asd Afaph è attiva con corsi di avviamento al campo scuola di Massa dal lunedì al venerdì (tel. 331 34.57.218) con coach Bertelloni ( tecnico Coni e tecnico atletica Fisdir) e al campo scuola di Marina di Carrara con Jessica Nista (347 85.21.239), tecnico Fidal, Fispes, Fisdir, Coni e Cip.

Nella foto, la coach Vittoria Bertelloni insieme ai sui atleti