Atletica I Runnerini protagonisti nel Trofeo Città Verde Coppedè e Lazzarotti inseriscono il turbo

Nuove conferme e riscontri da urlo per i Runnerini Doc Asd Afaph in occasione dell’ultima prova del Trofeo Corrilunigiana. A Olivola, nel 13° Trofeo Città Verde, non sono mancate le emozioni. L’indomito Simone Fregosi, reduce da svariate gare su strada, si qualifica in 45’56“, classificandosi 37° nella categoria E, mentre il professore-atleta Gianluca Mazzoni si piazza 52° col tempo di 51’. In ambito giovanile lancia il guanto di sfida e vince affrontando la corsa con ritmi sempre in crescendo, Francesco Lazzarotti che semina gli avversari della categoria B1 e vince su circa 1000 m di tracciato.

Nello stesso gruppo fa suo il bronzo, reduce dalla pista del giorno prima, Luca Pasquini, mentre il super competitivo Leonardo David Mazzoni chiude al quinto gradino. La classe 2014 Sara Fregosi incalza le avversarie, reduce dalle prove pisane del giorno prima, è ottiene un eccellente ottavo gradino su circa 600 m di tracciato. Emma Barsanti non molla e ottiene il 10° piazzamento, mentre Gaia Adele Coppedè si rimbocca le maniche si giunge 11ª. La sorella di quest’ultima Sofia Pitanti Coppedè, classe 2015, parte a razzo staccando tutte le rivali. Su un percorso di circa di 500 m vince l’oro. Il pari età Bonini Diego si difende e con passo deciso e costante si ben comporta sulla distanza classificando al quinto gradino tallonato dall’indomito e festoso Luca Lazzarotti (2019) che si piazza al settimo posto su ben 13 avversari.

Il prossimo appuntamento per gli atleti dei coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, è fissato per oggi su due piazze. Nellaq 12ª edizione del trofeo di° Corri Cecina (gara del circuito Corrilunigiana) ed in pista nella Coppa Toscana Fidal in cui le ragazze concorreranno nel biathlon e nella staffetta 4X100.

V.B.

Nella foto, i Runnerini Doc Afaph che hano partecipato alle gare disputate a Olivola