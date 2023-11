Atletica Il Memorial Bonaldi al Parco Alpi Apuane Giacomo Verona trionfa nella ‘Stracastelnuovo’ Argento per Marsili

E’ firmato da Giacomo Verona (nella foto) il successo nella 18ª edizione della “Stracastelnuovo“, gara di 7 chilometri lungo un circuito da ripetere sette volte, valida anche per il Criterium podistico toscano 2023 (circuito che farà nuovamente tappa sulle Apuane il prossimo 16 dicembre con la cronoscalata all’Antro del Corchia, a Levigliani). Con 70 partecipanti al via nella categoria assoluti, l’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar è autore di una bella prova coronata dal primo posto e da un tempo di 22’33“ che è anche il suo nuovo record personale. Nella categoria Veterani (110 al via su un percorso di 5 chilometri) secondo posto per l’atleta biancoverde Andrea Marsili (SM50). Nella manifestazione garfagnina il Parco Alpi apuane si aggiudica anche il 16° Memorial Giuseppe Bonaldi.

Atleti biancoverdi sul podio anche a Ponte Buggianese, nel pistoiese, nella settima edizione del trofeo-Memorial Massimo Massimi, gara individuale sulla distanza di 10 km. e staffetta di 2 km. x 2, entrambe disputate nel ciclodromo della campagna pistoiese. In quest’ultima prova, la società del presidente Graziano Poli ottiene il secondo posto in campo maschile con Roberto Gianni-Daniele Giusti, mentre nella gara individuale femminile c’è il sesto posto della biancoverde Lorena Meroni in 42’37“.

ma.mu.