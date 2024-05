Atletica, IL PARCO ALPI APUANE PROTAGONISTA SU PIù FRONTI CON I SUOI CAMPIONI. Galliano incoronato vincitore a Imperia, Bascherini conquista un oro e un argento a Prato

Primo posto assoluto per Mattia Galliano, l’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar, che nella 20ª edizione del “Giro a tappe di Imperia“, chiude davanti a tutti vincendo le tre tappe (una al giorno) di “Poggioaltro-Aurigo“, “Pantasina-Lucinasco“ e la “10 chilometri di Imperia lungomare“. Biancoverdi protagonisti anche nelle gare in regione. Alla 12ª edizione della “Corricecina“ di Fivizzano, gara su strada di 8,4 chilometri, vittorie di categoria per Enrico Piastra (SM50), Franco Cusinato (SM60) e Gino Cappelli (SM65), secondo posto di categoria per Paolo Cogilli (SM50) e Flavia Cristianini (SF55), terzo posto di categoria per Elena Genemisi (SF45) e Maurizio Folegnani (SM60) e buone prove per Giovanni Balloni e Andrea Marzolla.

Al campionato di società su pista Master di Prato, un primo e un secondo posto per Stefano Bascherini (rispettivamente sui 1500 e sui 5000 metri) e bronzo per Massimiliano Frandi e Alberto Gianni sugli 800 e sui 5000 metri. Alla prima edizione della “In pista con la 46ª brigata aerea“, gara di 10 chilometri corsa sulla pista dell’aeroporto militare di Pisa, secondo posto assoluto per Andreea Lucaci, vittoria di categoria per Andrea Marsili (SM55) e Lorena Meroni (SF45), secondo posto di categoria per Mimmo Marino (SM50), Alice Parducci (SF35) e Arturo Sargenti (SM70), terzo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50) e buone prove per Manuel Tilocca, Maurizio Pierotti, Marco Mattei, Marco Benvenuti, Francesco Cassettari, Luca Lombardi, Ludmillo Dal Lago, Fabio Belletti, Claudio Landucci e Maricica Lucaci.

ma.mu.