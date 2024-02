Atletica, il portacolore della Virtus conquista l’argento ai tricolori under 20 e migliora il record regionale. Trotto ’batte’ Desalu nei 200 indoor

Ecco i primi titoli del 2024 con i Campionati Italiani U20 e U23 indoor ad Ancona. Per la Virtus Emilsider Alessandro Trotto (nella foto con Stefano Mei e Laura Elena Rami), classe 2006, ha partecipato sia ai 60 metri, sia ai 200 metri (già campione italiano allievi). Nei 60 metri Alessandro è andato oltre i suoi limiti correndo in 7”08 in batteria, tempo valido per l’accesso alla semifinale, nella quale ha corso in 7”03 giungendo infine 12° in Italia. Ma è nei 200 metri che l’atleta bolognese ha dato il meglio: in finale ha fatto una delle sue migliori prestazioni correndo in 21”64, suo migliore tempo al coperto, che gli è valso il titolo di vice-campione italiano under 20. Il tempo è anche il nuovo primato regionale indoor U20 nei 200 metri (precedente 21”83 di Fausto Desalu nel 2012, già campione Olimpico con la staffetta 4x100 a Tokio 2020). Tra le bolognesi, titolo italiano under 23 per Laura Elena Rami nei 400 metri, con il tempo di 54”51. È il quinto titolo vinto in carriera dall’atleta bolognese del Cusb, dopo quello U18 nel 2019, U20 nel 2020 nei 400 metri outdoor e quelli U23 nel 2023 nei 200 outdoor e 400 indoor.

Entrambi gli atleti sono allenati dal tecnico nazionale specialista Mirco Tonioli.

La prima medaglia per l’Emilia-Romagna era arrivata però con il bronzo nel salto in lungo per Mah Oury Seye (Francesco Francia Atletica) con la misura di 5.63 metri. Bottino pieno anche per i Carabinieri Bologna, con i titoli italiani di Arianna Battistella nel lungo U23, Great Nnachi nell’asta U23, Idea Pieroni nell’alto U23 e il bronzo di Aurora Bado nei 3.000 m U23.

Secondo posto, infine, nel salto triplo U23 per Alex Fabbri (Atl. Pontevecchio) con la misura di 15,46.

Matteo Alvisi