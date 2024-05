Atletica, Il progetto educatvo si avvale del patrocinio del comune di aulla e rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni. Un’estate da ricordare con “Educamp“, l’iniziativa del Coni promossa dall’Alta Toscana

A grande richiesta l’Atletica Lunigiana ripropone “Educamp“, il camp estivo targato Coni che ha avuto un grande successo l’anno scorso al centro sportivo di Aulla. Le organizzatrici hanno voluto ripetere in toto la formula vincente della prima edizione. L’Educamp, patrocinato dal comune di Aulla, consentirà ai bambini di misurarsi con la multidisciplinarietà praticando atletica, pallavolo, basket, calcio, rugby, tennis e arti marziali. Per gli iscritti sarà un’estate all’insegna dello sport ma non solo perché verranno coinvolti anche in giochi e laboratori creativi. Non ultimo potranno effettuare i compiti per le vacanze. Il tutto avverrà sotto l’attenta guida di personale qualificato.

I bambini verranno suddivisi per fasce d’età comprese fra i 6 e i 13 anni. Educamp li accompagnerà per tutta l’estate: dal 10 giugno al 9 agosto e, dopo una pausa, dal 26 agosto al 6 settembre.

L’orario di ingresso al centro sportivo di Quercia sarà dalle ore 7,30 con facoltà di fare mezza giornata (uscita alle ore 13) o giornata intera (uscita alle 15,30). Il campus sarà a numero chiuso e, considerato il boom di iscrizioni dello scorso anno si consiglia di prenotare al più presto. Per tutte le informazioni del caso contattare le responsabili Irene (335 68.09.163) e Ana (320 19.89.344).