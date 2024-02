Atletica. Il sodalizio gialloblù brilla a Firenze

L’impegno agonistico dell’Atletica Prato non si ferma. A conferma del momento straordinario del sodalizio gialloblù, che ha ricevuto in palazzo comunale il Bacchino Sport 2023, sono arrivati i primi successi 2024. A Firenze al Meeting Open Salti Allievi, valido come Campionato Toscano Camilla Angelini nel salto con l’asta ha ottenuto il nuovo record personale con 2,80 metri, ottenendo il titolo toscano Allieve. Argento nel salto triplo per Delia Mongatti con 10, 66 metri. Ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Ancona 8 atleti pratesi (6 nella marcia) sono stati fra i protagonisti. Nella 3 km Juniores Femminile l’attesa era per Lucrezia Nieri, che purtroppo non ha concluso la gara. Sulla stessa distanza, categoria Promesse, Matilde Ballerini ha finito nona, prima di Ginevra Nieri (decima) e Anna Moncini (12esima). Nella marcia maschile Promesse, Marco Giovannetti è tra i primi 16. Nei 60 metri ostacoli Sofia Innocenti ha sfiorato la finale Juniores, nel salto in lungo maschile Samuele Pais è tra i primi 16.

L.M.