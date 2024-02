Atletica. Il terzo cross: "CorridoMnia. Park» in scena

Domani va in scena la corsa campestre, attesi sul prato del grande parco del CorridoMnia 500 atleti proveniente da tutta la regione. La Sacen Corridonia, in collaborazione con la Fidal Marche e l’amministrazione, ha organizzato il 3° Cross "CorridoniMnia Park", valido come campionato regionale staffette cross ragazzi, cadetti, assoluti e master e come campionato regionale individuale cross corto assoluti open allievi e juniores. In programma anche gare di contorno per gli esordienti A-B-C, sulle distanza dei 400 e degli 800 metri, a partire da mezzogiorno. Il parco messo a disposizione dal centro commerciale ospiterà 500 iscritti provenienti da tutte le Marche: numeri importanti per un cross. Il ritrovo è alle 8, l’inizio delle gare è previsto per le 9. Un grande impegno organizzativo per Doriano Mitillo, presidente della società Sacen Corridonia. In occasione delle ultime campestri sono stati diversi gli atleti che si sono messi in evidenza. In Ancona hanno gareggiato Sofia Chantal Ciccioli (terza nei 2.000 m cadette, tempo 8.44) e Riccardo Santucci (quarto nei 1500 m ragazzi , tempo 5.43). A Civitanova, nell’impegnativo cross di 8 chilometri, due juniores tesserati con la Tam (Sacen Corridonia, Atl. Sangiorgese, Atl. Osimo): Riccardo Girotti, quarto con il tempo 29.13 minuti e Benedetta Pompei che ha chiuso in 33.46 minuti. Per i master Andrea Animento (sm60) ha partecipato al cross di 4 km dell’Abbadia di Fiastra (tempo 18,01).