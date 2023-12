Atletica indoor, a gennaio al via subito i raduni:. Bancolini della Stamura verrà ospitata a Tirrenia

Iniziano anche i raduni azzurri per l’atletica con la stagione indoor ormai alle porte. Dopo le festività natalizie prenderà il via con un raduno nazionale il 2024 per quattro giovani atleti delle Marche. L’appuntamento è dal 3 al 6 gennaio in due sedi diverse: al Centro di preparazione olimpica di Formia, in provincia di Latina nel Lazio, si ritroverà per allenarsi il gruppo della velocità che vede nell’elenco dei convocati Alice Pagliarini, classe 2006, pluricampionessa italiana under 18 dello sprint, e il fratello Francesco Pagliarini, di un anno più giovane e due volte sul podio in questa stagione al debutto nella categoria allievi, entrambi portacolori dell’Atletica Fano Techfem. Sarà invece Tirrenia, in provincia di Pisa in Toscana, a ospitare la 18enne mezzofondista fanese Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona), terza quest’anno negli 800 ai Tricolori juniores indoor, mentre per il settore lanci è stata chiamata Aurora Giardinieri (Asa Ascoli Piceno), 16enne specialista del martello che ha chiuso al terzo posto nella graduatoria italiana stagionale delle allieve. L’obiettivo è rivolto agli appuntamenti internazionali della prossima stagione: gli Europei Under 18 a Banska Bystrica (Slovacchia, dal 18 al 21 luglio) e i Mondiali Under 20 a Lima (Perù, dal 27 al 31 agosto).