Atletica. L’85 Faenza competitiva agli italiani di cross

Grande traguardo per il mezzofondo dell’Atletica 85 Faenza BCC. Le squadre Allievi e Allieve hanno partecipato ai campionati italiani di cross tenutisi a Cassino domenica scorsa, competizione che ha visto 300 partecipanti nella categoria maschile e 200 in quella femminile. Buoni sono stati i risultati, visto che era la prima esperienza in questa gara ad un simile livello. Le Allieve sono arrivate 38esime e gli Allievi 53esimi. Un’ottima occasione per gareggiare in un campionato di grande qualità, sfidando i migliori atleti d’Italia. Le due squadre saranno ora impegnate nelle gare open su piste dove la stagione sta per iniziare.