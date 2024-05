Atletica. L’allieva Zoe Fiorentini vola nella 4X100

È stato un fine settimana ricco di gare per l’Atletica 85, impegnata a Bressanone al Brixia Meeting, a Imola per i campionati regionali assoluti, ad Modena per la finale dei campionati di categoria cadetti e ad Orvieto per i campionati italiani master individuali sui 5km su strada. A Bressanone, l’allieva Zoe Fiorentini ha partecipato con la selezione regionale al Brixia Meeting dove ha corso la 4x100m, correndo in 46’’14, miglior tempo della manifestazione di tutti i tempi.

A Modena, in occasione dei campionati regionali assoluti individuali, sono arrivati tanti buoni risultati e un titolo regionale. Sofia Tarozzi è arrivata seconda nei 100m ostacoli corsi in 14’’92 stabilendo anche il nuovo record social. Stesso piazzamento per Filippo Paganelli, al rientro dopo un lungo infortunio, secondo sui 100m in 10’’85. Titolo regionale per Arianna Marocchi nel salto in lungo con 5,49. Personale nei 400hs in 57’’71 per Nicolò della Godenza, buon 26’’70 per Sofia Tarozzi sui 200m e 2’04’’64 per Gioele Angeli sugli 800m.

Bene il 28,88m di Denise Soldati nel lancio del disco. A Modena si è svolto l’appuntamento più importante della prima parte di stagione per la categoria cadetti.

L’Atletica 85 è arrivata sesta con la squadra femminile e quindicesima con la maschile. Sesto posto nella gara CDS, per Ruggero Vespignani nei 1200st in 3’47’’80. Secondo posto per Camporesi.

Ad Orvieto si sono corsi i campionati italiani master su strada di 5km e la nostra Lucia Soranzo nella categoria F75 vince il titolo con il tempo di 23’75’’. Da segnalare anche la vittoria al campionato italiano di Triathlon medio di Barberino del Mugello nella categoria S3 donne di Nicole Malpezzi. Sabato si è corsa anche la 49esima 100km del Passatore, dove il tesserato Roberto Serasini partito da Firenze ha raggiunto la piazza di Faenza in 9h 57min e 45 secondi arrivando 137esimo al traguardo.