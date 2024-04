Atletica: le gare. Altro oro per Palmonari. Le staffette da applausi

Alla seconda prova, su pista, dei campionati di società di marcia, la marciatrice Beatrice Palmonari, al primo anno allieve, vince la gara. A Imperia Beatrice ha tagliato per prima il traguardo sui 5 chilometri con il nuovo primato personale di 24’06“40. La ragazza è seguita a Imola da Augusto Conti in collaborazione con il tecnico Patrice Terranova, era reduce dai 10 km percorsi lo scorso fine settimana a Podebrady, in Repubblica Ceca, dove si era piazzata decima e prima italiana tra le under 20. Per quanto riguarda il Trofeo Nazionale di marcia della categoria cadetti, buona prova di Alessandro Mele, che si piazza in quarta posizione. Presentandosi sempre tra le società con più iscrizioni di atleti-gara, l’Atletica Imola ha partecipatoai campionati provinciali di staffette a Sasso Marconi. Sono le ragazze e le cadette a vincere. Nella 4x100 categoria ragazze, Viola Contarini, Agata Dalfiume, Asia Sangiorgi e Denisa Maria Ursac tagliano per prime il traguardo con il tempo di 56“5 davanti alla Pontevecchio Bologna. Brave anche Matilde Ghiselli, Clara Sturaro, Giulia Sasdelli e Margherita Sasdelli che si piazzano all’ottavo posto (1:01.0). Podio ribaltato al maschile: secondo posto per la 4x100 ragazzi composta da Achille Beccari, Samuele Dal Prato, Francesco Minguzzi e Diego Polpettini, che corrono in 57"2 dietro alla Pontevecchio. Nella 3x1000 le cadette imolesi agguantano il successo: Nicole Pasini, Greta Bassi ed Emma Castagnari in 10’23“4 si impongono di soli tre decimi sulle avversarie del Csi Sasso Marconi. Nella 3x1000 cadetti, Manuel Malavolti, Filippo Terziari e Lorenzo Ghiselli (già tra i protagonisti del 5° posto ai CdS regionali di Cross) chiudono in 9’52“4 piazzandosi al 6° posto.