Atletica leggera

Belle prestazioni per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli. Alla "Stramilano" brillante quarto posto assoluto per Wambua Bernard Musau, buona prova di Francesco Guerra, con la maglia del CS Carabinieri con il tempo di 1h03’19’’, decimo assoluto). Inoltre ottimo esordio di René Cuneaz con i nuovi colori del Parco, con il tempo di 1h 05’ 58’’, seguito da Mattia Galliano in 1h06’38’’ e buone prove per Luca Tocco e Alessandro Marlia.

A Firenze, al "Trofeo Batti il 5000", gara valida per il campionato regionale su pista "Uisp", il titolo di campione toscano è andato ad Andrea Nannizzi. Buone prove anche per Daniele Sandroni, Luciano Bianchi e Fabrizio Santi. A Vicopisano, alla "Staffetta di Primavera", vittoria di categoria "Veterani" per Giorgio Davini, Mimmo Marino, Andrea Marsili e buone prove per Dario Anaclerio, Lorenzo Pellegrini, Maurizio Pierotti, Anastasia Bianchini, Federica Pardini, Paola Lazzini, Simona Carradossi, Elena Genemisi, Andreas Salas Bernardita, Paolo Cogilli, Manuel Tilocca, Nicola Matteucci, Lorenzo Checcacci, Luca Lombardi, Nello Domenicali, Samantha Serafini, Paola Lazzini, Flavia Cristianini, Emilio Durante, Claudio Landucci, Fabio Belletti.

A San Casciano (Firenze), alla "Corri alla Romola", terzo posto assoluto per Nicolò Bandini e buone prove per Simone Cimboli, Leornardo Trentanovi, Flavia Cristianini, Cristina Derocco e Paola Lazzini. A Siena, al "Trofeo Monte di corsa", primo e secondo posto di categoria "Veterani", rispettivamente, per Roberto Ria e Manuel Tilocca.

A Pistoia, alla "Mezza di Pistoia", secondo posto assoluto per Ioana Lucaci, primo posto di categoria "Ladies" per Barbara Casaioli, secondo posto di categoria "Argento" per Marco Osimanti e buone prove per: Francesco Luparini, Francesco Fabbri, Maurizio Pierotti, Federico Gonfiantini, Zivago Anchesi, Alice Coltelli, Pierangelo Simonini, Roberto Tognari, Giada Abbattantuono, Giovanni Tommasi, Federico Ferrarini, Lorena Meroni, Luigi Turri, Arturo Sargenti, Maricica Lucaci e Ludmillo Dal Lago.

D. Mag.