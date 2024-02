Atletica leggera. Agli italiani allievi i reggiani puntano a cinque medaglie Il fine settimana si svolgeranno i campionati italiani allievi indoor di atletica a Ancona. I reggiani puntano a conquistare 5 medaglie, con atleti come Viola Canovi, Alessandro Casoni e Sofia Ferrari tra i favoriti. Altri club della zona, come Self Montanari e Gruzza, Atletica Reggio e Guastalla Reggiolo, hanno anche atleti in gara. Carolina Campani di Castelnovo Monti punta alla finale nel salto in lungo.