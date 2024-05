Atletica leggera. Bedini brilla a Nantes

Il Parco Alpi Apuane Team Ecovede Cetilar in vetrina anche in Francia. Infatti il sempre più brillante Nicolò Bedini (foto), classe 2002, a Nantes, al "Meeting de Carquefou", ha conquistato il terzo posto assoluto, migliorando anche il proprio personale sui 5mila in pista: 13’44’’. Da anni è anche nel giro della Nazionale Under 23. Ma in casa biancoverde anche le donne non sono da meno e, a Montignoso, alla prima "Stramontignoso", vittoria assoluta per Ioana Lucaci e successo di categoria per Maricica Lucaci. Sempre a Montignoso da registrare la vittoria di categoria per Mirco Pierotti e le buone prove di Massimo Martinelli, Gabriele Pace, Gabriele Battelli e Dario Genovesi.

A Livorno, alla "Cronoscalata del Castellaccio", secondo posto assoluto per Andrea Bernardita Salas Palma, vittoria di categoria per Jonathan Tomi, secondo posto di categoria per Marco Osimanti e Simona Carradossi, terzi di categoria Giorgio Davini e Arturo Sargenti. Bene anche: Damiano Lippi, Marco Mattei, Marco Benvenuti, Elia Fazzini, Lorenzo Pellegrini, Luca Lombardi, Elena Genemisi, Fabio Belletti, Flavia Cristianini, Paola Lazzini, Claudia Landucci e Mauro Matteucci.

Dino Magistrelli