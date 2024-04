Atletica leggera. Ben 131 reggiani al meeting del 25 aprile

Nella speranza che il tempo regga, ma gli organizzatori della Fratellanza Modena hanno già annullato le gare di lancio del disco e del martello in quanto non sono state montate le gabbie in sicurezza, si disputa oggi al campo d’atletica di Modena lo storico meeting dedicato al 25 aprile. Reggio risponde presente con 44 atleti della Self Montanari e Gruzza, 33 dell’Atletica Reggio, 27 della Corradini Rubiera, 25 dell’Atletica Guastalla Reggiolo e 2 dell’Atletica Castelnovo Monti, per un totale di 131 presenze. Si tratta di fatto del primo meeting stagionale di grande respiro, con circa 950 iscritti. Al via ci sono nomi importanti della nostra atletica, ecco chi può far bene nelle varie gare. Sui 100 il migliore è Davide Sergio Pinelli, sui 400 Stefano Mora, anche se va detto che in questa gara si presentano in 171 con 60 atleti che non hanno mai corso quest’anno. Sui 1500 Federico Rondoni e Alessandro Casoni, nel salto in alto Benjamin Okyere Nyanney, nel lungo Matteo Giovannini. Tra le ragazze c’è tanto interesse per vedere al via la giovane Viola Canovi sui 100, oltre a Greta De Pietri. Sui 400 hanno ottimi accrediti le gemelle della Self, Sara (foto) e Lucia Cantergiani, anche se la fiorentina Camilla Rossi punta all’oro. Sui 1.500 scalpita Elena Fontanesi, sui 100 ad ostacoli Sofia Negri.

Sabato invece sono 26 gli atleti della Self iscritti al 29° Trofeo del Titano di San Marino: molti i giovani, al via per fare esperienza. Per quanto riguarda le gare in programma nel reggiano, salta sabato e domenica il meeting di Castelnovo Monti, anche in questo caso per il rischio maltempo. Si correrà invece regolarmente la "45ª Camminata della Liberazione", questa mattina a Fabbrico dalle 9, sui percorsi di km 5 e 10, competitivi e non.

Claudio Lavaggi