Atletica leggera. Bokar Badji pronto per gli Europei: correrà i 200 metri

Per Bokar Badji, il velocista reggiano di origini senegalesi tesserato per la Fratellanza Modena, è arrivato il gran giorno, l’esordio ai campionati europei indoor master d’atletica in corso a Torun, in Polonia. Bokar, nato a Palermo nel 1988 e trasferitosi a Quattro Castella in tenera età, è allenato da Giampaolo Cellario e in questi campionati parte da favorito nella categoria SM35. Beneaugurante il fatto che, proprio su quella pista, il 6 febbraio Zaynab Dosso stabilì il nuovo record italiano sui 60 piani. Badji correrà i 200 dalle 14,28 di domani: 32 al via in sei batterie, passano il turno i primi due di ogni batteria (12) e i migliori sei tempi per un totale di 18. La semifinale è alle 21,30 e qui passa solo il primo delle tre, più tre ripescati e dunque la finale sarà a sei, venerdì alle 14.42. Avversari del nostro portacolori che vanta 22’’05, sono il britannico Craig Cox con 22’’19 e il greco Alexandros Kokkinis con 22’’24.