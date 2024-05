Atletica leggera. Bronzo tricolore per la Virtus. Terza nella corsa in montagna

Un fine settimana dalle grandi emozioni per il settore giovanile Virtus che conquista risultati importanti. Il primo arriva dai campionati italiani "Cadetti" di corsa in montagna, a Lanzada, dove la Virtus conquista uno storico bronzo tricolore a squadre, grazie a Giulio Guccione e a Leonardo Santangelo.

L’ottima riposta arriva, poi, dalle prestazioni degli atleti impegnati nel campionato di società "Allievi" maschile e femminile, a Campi Bisenzio, con la squadra maschile sul secondo gradino del podio. Doppio oro per Cristian Cordoni: nei 400 metri e nei 200 ( nuovo primato personale in 22“70); primo posto di Sauro Fanucchi nel martello (56.46); oro e argento negli 800, rispettivamente, per Alessandro Santangelo e Augusto Orsi, quest’ultimo sul secondo gradino del podio anche nei 2000 siepi (6’23”74), strappando il pass per i campionati italiani di Molfetta. Argento per Braian Doga (41.92) nel giavellotto.

Tra le "Allieve" ottima prova per Elena Abetini che conquista l’oro nel lungo (5.45) a soli cinque centimetri dal pass tricolore e il bronzo nel triplo (11.07) e per Viola Perotti, seconda nei 100 metri (12”67) e quarta nei 200 (26”33).

Nei toscani staffette doppio argento e doppia qualificazione per i tricolori sia per la "4x100" (Simone Melani, Elia Bani, Vutha Locci e Senal Kankanige, che per la "4x400" (Matteo Luti, Vutha Locci, Simone Melani e Cristian Cordoni.