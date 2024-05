Atletica leggera - Campionato toscano. Mezza maratona. Doppietta del Parco con Bandini e Cappelli

Nicolò Bandini (foto) e Gino Cappelli del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ,Cetilar nelle rispettive categorie, hanno vinto il campionato toscano di mezza maratona nella "Prato Half Marathon". Tra i biancoverdi del Parco Apuane terzo posto di categoria per Nicola Matteucci e Barbara Casaioli e buone prove per Adriano Mattei, Enrico Manfredini, Francesco Luparini, Francesco Fabbri, Giorgio Davini, Manuel Tilocca, Federico Gonfiantini, Roberto Tognari e Gianfranco De Santis.

Vittorie assolute anche per Nicola Vanni e Roberto Ria. Vanni ha vinto alla Spezia il "Vivicittà", davanti ai compagni di squadra Davide Pruno, Maurizio Folegnani e Giovanni Marra. Ria si è imposto a Casciana Terme, nella 10 km locale, davanti al compagno Luca Lombardi. A Livorno, al "Vivicittà" labronico, terzo posto assoluto per Andi Dibra e vittoria di categoria per Lorena Meroni e Fabrizio Santi. Secondo posto di categoria per Claudio Mazzola, terzo di categoria per Andrea Marsili e confortanti prove per: Dario Anaclerio, Mimmo Marino, Gabriele Fensi, Zivago Anchesi, Maurizio Pierotti, Lorenzo Checcacci, Giacomo Bruschi, Marco Mattei, Elena Genemisi, Fabio Belletti, Ludmillo Dal Lago, Flavia Cristianini, Claudio Landucci, Paola Lazzini, Arturo Sargenti e Maricica Lucaci. Infine, a Genova, nel campionato italiano di mezza maratona, discreti piazzamenti per Simone Cimboli, Roxana Girleanu, Aldo Allori, Luciano Bartoli e Simone Bordigoni.

Dino Magistrelli