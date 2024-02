Atletica leggera - Cross. Bedini convocato in Nazionale. Andrà ai mondiali universitari

Nicolò Bedini, classe 2002, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, neocampione italiano Under 23 sui 3mila metri al coperto, è stato convocato nella Nazionale azzurra per i mondiali universitari di cross che si correranno in Oman, domenica 18 febbraio. Sul tartan al coperto del palasport di Ancona Bedini, seguito dal tecnico Francesco Fracassini, grazie a un’ entusiasmante progressione finale, aveva chiuso i quindici giri del percorso con il tempo di 8’04”54, stabilendo anche la miglior prestazione sulla distanza, sia personale che della ventennale storia della società biancoverde, fondata e presieduta da Graziano Poli.

Insieme a Bedini sono stati convocati, per il mondiale in Oman: Luca Ursano, Marco Granotto Fontana e Luca Alfieri, ovviamente tutti studenti universitari. Bedini, con la maglia azzurra della Nazionale Under 23, di recente, si era è ben comportato nel campionato europeo Under 23 di cross, in Belgio, a Bruxelles, facendo registrare il tempo di 24’41” sui sette chilometri di un tracciato impegnativo per il fango, lottando alla grande con i più forti specialisti d’Europa nel cross.

"La convocazione in Nazionale di Bedini – commenta il presidente Graziano Poli – è di buon auspicio anche in vista del prossimo impegno europeo del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar nella Coppa dei campioni per club, in programma il 25 febbraio 2024, ad Albufeira, in Portogallo, dove la nostra squadra vuole tenere alto il nome dell’Italia".

Per la società biancoverde da ricordare anche il successo del crossista Marco Zanzottera alla terza prova del "Cross per tutti", a Lissone, in Lombardia; poi il buon esordio di Daniele Tarhia, settimo assoluto nel cross corto di 3 chilometri a Volpiano (Torino) e la vittoria di Ioana Lucaci nella Maratonina di Vinci, corsa su strada di 14,9 chilometri.

Questi ottimi risultati fanno ben sperare anche per la seconda prova del cross regionale assoluto a Barberino di Mugello, dove Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar è favorito per scrivere per la quattordicesima volta consecutiva il proprio nome nell’albo d’oro del cross assoluto regionale.

Dino Magistrelli